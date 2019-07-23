Son Dakika Haberleri: Sel felaketinin yaşandığı Düzce için sağanak uyarısı
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Sel felaketinin yaşandığı Düzce için sağanak uyarısı

30 dakika önce

DÜZCE'de yarın sabah saat 09.00 ile 24.00 saatleri arasında kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor.

Sel felaketinin yaşandığı Düzce için sağanak uyarısı, System.String[]
DÜZCE'de yarın sabah saat 09.00 ile 24.00 saatleri arasında kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor.
Meteoroloji 9'uncu Bölge Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden alınan bilgiye göre sel felaketinin yaşandığı Düzce'de yarın sabah 09.00 itibariyle sağanak yağış bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağış şeklinde, akşam ve gece saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor. Yağmurun yarın geceden sabaha kadar ise kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor.


Ankara, Sabah, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 06:10 Kaynak: DHA
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