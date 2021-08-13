Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu Bozkurt'ta arama kurtarma çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Öte yandan, sel felaketinden etkilenen noktalarda Türk Kızılay ve çeşitli sivil toplum kuruluşları, vatandaşlara sıcak yemek ve gıda yardımında bulunuyor.

Havadan ve karadan çalışma yapan ekipler, evlerinde mahsur kalan kişileri tahliye ediyor.

Final yapacak olan Sen Çal Kapımı'nın çekimleri tamamlandı, oyuncular son set gününde duygusal paylaşımlar yaptı