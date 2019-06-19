Son Dakika Haberleri: Sel felaketinin yaşandığı o bölge havadan görüntülendi
Son Dakika Güncel Haber

Sel felaketinin yaşandığı o bölge havadan görüntülendi

1 saat önce

Trabzon'un Araklı İlçesine bağlı Çamlıktepe mahallesinde dün meydana gelen sel sonucu 3 kişi hayatını kaybederken 7 kişiye ise halen ulaşılamadı.

Sel felaketinin yaşandığı o bölge havadan görüntülendi, System.String[]
Trabzon'un Araklı İlçesine bağlı Çamlıktepe mahallesinde dün meydana gelen sel sonucu 3 kişi hayatını kaybederken 7 kişiye ise halen ulaşılamadı. Ağır bilançonun yaşandığı Çamlıktepe mahallesi havadan görüntülendi.
(Ersen Küçük - Ozan Köse - Özge Bozo - Sefa Tetik/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 08:55 Kaynak: İHA
Araklı, Trabzon, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trabzon'un Araklı ilçesinde HES borusu patladı: 4 kayıp Günün ilk ışıklarıyla Araklı'daki selin bilançosu ortaya çıktı Saadet Partisi İstanbul Adayı Gökçınar'dan TRT'ye çağrı: Programınızda canlı yayına katılmak isterim Dün gözaltına alınan UEFA Eski Başkanı Michel Platini serbest bırakıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 10:09:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sel felaketinin yaşandığı o bölge havadan görüntülendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]