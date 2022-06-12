Sel felaketiyle sarsılan Ankaralılara yeni uyarı: Daha da kötüsü geliyor - Son Dakika
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Sel felaketiyle sarsılan Ankaralılara yeni uyarı: Daha da kötüsü geliyor

12.06.2022 15:18
Sel felaketiyle sarsılan Ankaralılara yeni uyarı: Daha da kötüsü geliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden vatandaşlara yağış konusunda yeni bir uyarı yapıldı. ABB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün Ankara'da öğleden sonra yoğun yağışların başlaması beklenmektedir. Bugünkü yağışın olumsuz sonuçlarının, önceki yağışlarda toprağın suya doyması nedeniyle daha çok olabileceği tahmin edilmektedir" ifadesi yer aldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankaralı vatandaşları yoğun yağış konusunda uyardı. ABB sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün Ankara'da öğleden sonra yoğun yağışların başlaması beklenmektedir. Bugünkü yağışın olumsuz sonuçlarının, önceki yağışlarda toprağın suya doyması nedeniyle daha çok olabileceği tahmin edilmektedir. Bu bakımdan, özellikle istinat duvarı yakınlarına araçların park edilmemesi, büyük mesire alanları gibi açık alanlardaki bireysel programların ertelenmesi gibi tedbirlerin alınmasını vatandaşlarımızdan özellikle rica ederiz.

"MAĞDUR VATANDAŞLARIMIZA ULAŞIĞ YARALARINI SARACAĞIZ"

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentimizde yaşanan sel felaketlerinin olumsuz etkilerini en aza indirmek için bugün bin 468 araç 3 bin 914 personeli ile teyakkuz halinde saha çalışmalarına devam etmektedir. Mağdur olan vatandaşlarımıza ise tek tek ulaşıp mağduriyetlerini çözüme kavuşturmaya devam edecek, yaralarımızı birlikte saracağız" denildi.

KAYIP VATANDAŞ ARANIYOR

Dün öğlen saatlerinden sonra Ankara'da yaşanan sağanak sonrası birçok bölgede sel ve su baskınları yaşandı. Sel yaşanan bölgelerden biri olan Altındağ'ın Karapürçek Mahallesi'nde sel sularına kapılan bir kişinin cansız bedenine dün ulaşıldı. Ancak başka bir vatandaşın kayıp olduğu ihbarının üzerine başlatılan çalışmalar devam ediyor.

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