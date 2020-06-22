Sel gitti geriye enkazı aldı - Son Dakika

Sel gitti geriye enkazı aldı

Bursa'nın Kestel ilçesindeki sel felaketinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bölgedeki gelişmeleri yakından takip ederken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de bölgedeki çalışmaları yerinde inceledi.

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Bursa'nın Kestel ilçesindeki sel felaketinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bölgedeki gelişmeleri yakından takip ederken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de bölgedeki çalışmaları yerinde inceledi. Büyükşehir Belediyesi olarak tüm ekiplerin ilk andan itibaren sahada olduklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaraların bir an önce sarılması için gerekli çalışmaların yapıldığını belirterek, bölgede kısa sürede normal hayata geçiş için canla başla çalıştıklarını söyledi.


Bursa'nın Kestel ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen 5 kişinin yaşamını yitirdiği, bir kişinin de kaybolduğu sel felaketinin ardından bölgede yaraların sarılması için başlatılan çalışmalar hızla sürüyor. Bölgede yaraların sarılması ve normal hayata biran önce dönülmesi için devletin tüm kurumları tarafından adeta seferberlik başlatıldı. Olayın ardından dün gece Bursa'ya gelen ve Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile birlikte Dudaklı Köyü'nde incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bölgedeki incelemelerini bugün de sürdürdü. Soylu'ya, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de eşlik etti. Bu arada Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ ekiplerinin tam kadro olarak olayın yaşandığı ilk andan itibaren başlattığı çalışmalar kesintisiz devam ederken, devletin tüm kurumları tam bir seferberlik halinde, selden sarar gören mahallelerde vatandaşların yaralarını sarmaya çalışıyor.


Yaralar sarılıyor


Sel felaketinin ardından dün gece olay yerine gelip incelemelerde bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş bugün de Duraklı, Kazıklı ve Narlıdere mahallelerinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Felakette yaşamını yitirenlere rahmet, yakınlarına ise başsağlığı dileyen Başkan Aktaş, "Kestel Belediyemizin de işbirliğiyle hayatı normalleştirmek adına yoğun bir çalışma içindeyiz. Tüm ekiplerimiz sahada. Bursa'mıza geçmiş. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Dün geceden beri konuyu yakından takip ediyorlar İçişleri Bakanımız ile Tarım ve Orman Bakanımız burada tespitlerini yaptılar. Vatandaşlarımızın hiç şüphesi olmasın. Yaraları biran önce sarmak için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz" dedi.


Bölgede altyapı var


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir taraftan hasar tespit çalışmaları devam ederken, diğer taraftan da hayatı normalleştirme adına gerekli adımların atıldığını söyledi. Soylu, "Dün gece buradaki mahalle sakinleri ile konuştuklarımızda hayatları boyunca böyle bir şey görmediklerini söylediler. Bu konuda elbette gerekli tedbir alınacak. Kanalizasyon, altyapı, gerekli hizmetler bölgede var. Çok şiddetli bir yağış olunca bazen taşıyamıyor ve böyle hem maliyeti yüksek hem acı kayıplarla karşı karşıya kalıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı meteoroloji uyarıları çok önceden yapıyor, uyarılara dikkat etmek gerekir. Gerekli tedbirleri almak gerekir. Umuyoruz bir daha böyle bir afetle karşılaşmayız" diye konuştu.


Tarımsal hasar tespit


Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de "Bugün itibariyle 50 kişi, tarımsal hasarın çıkartılmasıyla ilgili çalışmalarına devam ediyorlar. Şu anda 5 ilçe 43 köy ve 25 bin 650 dekar alan zarar görmüş gözüküyor. 17 küçükbaş ve 58 tane arı kovanı telef oldu. Ağırlıklı hasarın daha çok tarım arazilerinde olduğunu söyleyebiliriz. Vatandaşlarımız özellikle meteorolojik uyarıları dikkate alması gerekiyor Meteoroloji olarak zamanında yerinde dün uyarılarımızın hepsini yapmıştık. Dere yataklarına asla yerleşim düşünmememiz gerekiyor. Memleketin dört yanında dere yataklarında riskli bölgelerde yerler var. Bunun sonucu üzücü olabiliyor. Dere yataklarına asla ev yapmamak gerekiyor" dedi. - BURSA

Süleyman Soylu, Kestel, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 03:08 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sel gitti geriye enkazı aldı - Son Dakika

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