Sel hasarları nedeniyle Batı Karadeniz'de bazı yollar trafiğe kapatıldı - Son Dakika
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Sel hasarları nedeniyle Batı Karadeniz'de bazı yollar trafiğe kapatıldı

28.06.2022 10:50
Sel hasarları nedeniyle Batı Karadeniz'de bazı yollar trafiğe kapatıldı

Karayolları Genel Müdürlüğü, sel hasarları dolayısıyla Batı Karadeniz Bölgesi'nde bazı yolların trafiğe kapatıldığını bildirdi.

Karayolları Genel Müdürlüğü, sel hasarları dolayısıyla Batı Karadeniz Bölgesi'nde bazı yolların trafiğe kapatıldığını bildirdi.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Zonguldak- Karabük Sınırı-Yenice-Karabük yolu sel hasarı ve baraj sularının debisinin artması sebebiyle trafiğe kapatıldı.

Sel nedeniyle Zonguldak- Bartın il sınırı-Kozcağız-Çaycuma-Bartın ayrımı yolu da trafiğe kapalı durumda bulunuyor.

Kozcağız-Kumluca- Abdipaşa yolunun 1-7. kilometreleri trafiğe kapatılırken ulaşım Kozcağız Barajı inşaatı yolundan sağlanıyor.

Bolu Tüneli'nin İstanbul yönünde yoğun yağıştan kaynaklı toprak kayması sebebiyle sürücüler tedbiren Abant'tan D-100 yoluna yönlendiriliyor.

Kastamonu'da Cide-Şenpazar-Ağlı yolunun trafiğe açılmasına ilişkin çalışmalar da devam ediyor.

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Kaynak: AA

Karayolları Genel Müdürlüğü, Karadeniz Bölgesi, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sel hasarları nedeniyle Batı Karadeniz'de bazı yollar trafiğe kapatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sel hasarları nedeniyle Batı Karadeniz'de bazı yollar trafiğe kapatıldı - Son Dakika
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