Kastamonu 'da Cide-Şenpazar-Ağlı yolunun trafiğe açılmasına ilişkin çalışmalar da devam ediyor.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Zonguldak- Karabük Sınırı-Yenice-Karabük yolu sel hasarı ve baraj sularının debisinin artması sebebiyle trafiğe kapatıldı.

Kaynak: AA

Karayolları Genel Müdürlüğü, Karadeniz Bölgesi, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sel hasarları nedeniyle Batı Karadeniz'de bazı yollar trafiğe kapatıldı - Son Dakika

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