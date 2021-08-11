Sel Kastamonu'na felaketi yaşattı! Bir ilçe adeta araba mezarlığına döndü - Son Dakika

Sel Kastamonu'na felaketi yaşattı! Bir ilçe adeta araba mezarlığına döndü

Kastamonu'da devam eden aralıksız yağışlar Bozkurt ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Ani su baskınlarının yaşandığı ilçede Ezine çayı taştı. Taşkın anında suların caddelere gelmesi onlarca aracı sürükledi. Korkutan görüntüler kameralar tarafından kaydedildi.

Şehirde yağışlar dün geceden beri aralıksız devam ediyor. Yağışın etkili olduğu Bozkurt ilçesinde, üzerinde HES kurulu olan Ezine Çayı'nda su seviyesinin yükselmesiyle taşkın yaşandı. Su baskınlarının yaşandığı ilçede mahsur kalan vatandaşların tahliyesi için ekipler çalışma yürütüyor. TOPRAK KAYMALARI YAŞANIYOR Elektrik hatlarının arızalandığı ilçede sel nedeniyle ulaşımda da sorun yaşanıyor. Toprak kaymalarının da yaşandığı bölgede önlem alan ekipler geçişe izin vermiyor. GÖRÜNTÜLER KORKUTTU Bozkurt ilçesinden taşkın anını gösteren çarpıcı görüntüler geldi. Taşan çayın suları caddelerde çağladı. Onlarca araç sürüklendi. O anlar kameralara yansıdı. "EKİPLER YOLLARI AÇMAYA ÇALIŞIYOR" Kastamonu Valisi Avni Çakır da Azdavay ilçe merkezinden geçen derenin taştığını belirtti: "İlçe merkezinde su basması söz konusu oldu. Şu an ilçeye 10 kilometre kala dönmek zorunda kaldık. Çünkü yolda göçmeler var, geçemedik. Karayolları ekiplerimiz yol açmaya çalışıyorlar. 1-2 saat içeresinde ulaşacağımızı ümit ediyoruz" dedi.

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