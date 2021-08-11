Sel Kastamonu'na felaketi yaşattı! Bir ilçe adeta araba mezarlığına döndü - Son Dakika

Şehirde yağışlar dün geceden beri aralıksız devam ediyor. Yağışın etkili olduğu Bozkurt ilçesinde, üzerinde HES kurulu olan Ezine Çayı'nda su seviyesinin yükselmesiyle taşkın yaşandı. Su baskınlarının yaşandığı ilçede mahsur kalan vatandaşların tahliyesi için ekipler çalışma yürütüyor.
Elektrik hatlarının arızalandığı ilçede sel nedeniyle ulaşımda da sorun yaşanıyor. Toprak kaymalarının da yaşandığı bölgede önlem alan ekipler geçişe izin vermiyor.
Bozkurt ilçesinden taşkın anını gösteren çarpıcı görüntüler geldi. Taşan çayın suları caddelerde çağladı. Onlarca araç sürüklendi. O anlar kameralara yansıdı.
Kastamonu Valisi Avni Çakır da Azdavay ilçe merkezinden geçen derenin taştığını belirtti:
"İlçe merkezinde su basması söz konusu oldu. Şu an ilçeye 10 kilometre kala dönmek zorunda kaldık. Çünkü yolda göçmeler var, geçemedik. Karayolları ekiplerimiz yol açmaya çalışıyorlar. 1-2 saat içeresinde ulaşacağımızı ümit ediyoruz" dedi.
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