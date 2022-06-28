Son dakika haberi... Sel Köprülerde ağır hasar bıraktı, Gümeli alternatif yolu kapandı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Sel Köprülerde ağır hasar bıraktı, Gümeli alternatif yolu kapandı

28.06.2022 12:02

Son dakika haber... - Sel Köprülerde ağır hasar bıraktı, Gümeli alternatif yolu kapandı Alaplı'dan 'dan çağrı: Sel nedeniyle afet bölgesi ilan edilsin Zonguldak'ın Alaplı'da etkisini artıran yağışlar, İç kesimlerinde birçok noktasında sele neden oldu.

- Sel Köprülerde ağır hasar bıraktı, Gümeli alternatif yolu kapandı

Alaplı'dan 'dan çağrı: Sel nedeniyle afet bölgesi ilan edilsin

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı'da etkisini artıran yağışlar, İç kesimlerinde birçok noktasında sele neden oldu. Vatandaşlar, "Burası afet bölgesi ilan edilsin. Selden etkilenen bölgelerde acil eylem planı oluşturulması şart" diyerek yardım çağrısı yaptı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış sebebiyle iki farklı alterrnatif grup yolun Köprüsü hasar oluşurken, 10'larca köye ulaşım yolunda büyük hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde öğle saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak Mollabey ile Gümeli çevresini hayatı olumsuz etkiledi. Alaplı'nın Dağ Köyü Aydınyayla yol arası mevkiinden geçen grup yolu ile Aydınyayla Geçmişaltı ile Gümeli arasındaki geçen grup yolun 5 klm arasındaki şiddetli yağışın ardından yer yer heyelan meydana geldiğinden yollarda büyük zarar gördü. Alaplı'nın onlarca Köyü birbirini bağlayan Çatak Köprüsü sel sularına dayanamayarak büyük hasar meydana geldi. Çatak Köprüsünün hasar sebebiyle 10'larca köye ulaşımın sağlanamadığı belirtildi. Alaplı'nın Gümeli Belediye Başkanı Ahmet Saydım "Gümeli'nin Bacaklıyayla yolunda büyük göçmeler var,daha ilerisini bilemiyoruz,Aydınyayla ile Gümeli arasındaki 5 klm grup yolu ciddi olarak zarar gördü. Çok sayıda ev dere yataklarında bulunan evlere su bastı.

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Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Sel Köprülerde ağır hasar bıraktı, Gümeli alternatif yolu kapandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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