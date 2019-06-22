Sel, köyün taşkın duvarını yıktı
29 dakika önce
SİVAS merkeze bağlı Gazibey köyünde, yağış nedeniyle meydana gelen sel, dere yatağındaki taşkın koruma duvarını yıktı.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 03:17 Kaynak: DHA
SİVAS merkeze bağlı Gazibey köyünde, yağış nedeniyle meydana gelen sel, dere yatağındaki taşkın koruma duvarını yıktı.
Merkeze 55 kilometre uzaklıktaki Gazibey köyünde dün sağanak etkili oldu. Sağanak sonrası köyden geçen derede taşkın meydana geldi. Sel suları çevredeki ekili alanlara da zarar verirken, şiddetli taşkın nedeniyle, köyün içerisinde geçen dere yatağındaki korumanın duvarı yıkıldı. Köyün yolunda çamur birikintileri oluştu. Yıkılan duvarın onarımı ve köy yolunda biriken çamurun temizlenmesi için çalışma başlatıldı.
- Sivas
Et yiyen örümceğin 1 yıl sonra yine ortaya çıkması panik yarattı
Hawaii'de uçak faciası: 9 kişi öldü
Sultangazi'de Afgan ve Pakistanlılara maaş günü gasp dehşeti
Yılanların çiftleşme dansı Kahramanmaraş'ta görüntülendi