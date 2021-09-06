Sel krizini fırsat bildiler! Denize dökülen odunları tek tek topladılar - Son Dakika

Sinop'ta yaşanan sel felaketinin ardından ağaçlardan kopan odun parçacıkları, Kumkapı sahiline kadar ulaştı. Odunların denize sürüklendiğini duyan vatandaşlar ise sahile koştu.

KIŞ İÇİN KULLANACAKLAR

11 Ağustos'ta Sinop'un Ayancık ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrası denize sürüklenen odunlar merkez Kumkapı sahiline kadar ulaştı. Bu durumu fırsat bilen vatandaşlar hem sahili odunlardan arındırdılar hem de kış hazırlığı yaptılar. Odun motoru ile sahile inen vatandaşlar odunları keserek yakacak hale getirdiler.