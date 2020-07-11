Sel mağduru 60 ailenin mobilyası İnegöl'den - Son Dakika

Sel mağduru 60 ailenin mobilyası İnegöl'den

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki mobilyacılar, Kestel'deki selzede ailelere mobilya yardımı yaptı.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki mobilyacılar, Kestel'deki selzede ailelere mobilya yardımı yaptı.

Ali Babacan'dan "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna dikkat çeken yanıt
HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor
Marmaris'te 65 yaş ve üstü yabancı tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu

İnegöllü mobilyacılar kendi aralarında topladıkları ve içerisinde koltuk, kanepe, duvar ünitesi, yatak odası, masa ve sandalye gibi çeşitli mobilyaların bulunduğu 2 tır dolusu mobilyayı, 21 Haziran tarihinde Bursa'nın Kestel ve Gürsü ilçelerinde meydana gelen ve 5 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde evlerindeki mobilyaları zarar gören yaklaşık 60 haneye ulaştırılması için Kestel Belediyesi Afet Yönetim Merkezine gönderdi.

Mobilyacılar adına açıklama yapan MOSDER Başkanı Mustafa Balcı, topladıkları mobilyaların ihtiyaç sahibi 60 hane dağıtılmaya başlandığını söyledi. Düzenledikleri yardım kampanyasına destek tüm mobilyacılara teşekkür eden Mustafa Balcı, "Evvela selde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Selden zarar görenlere de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Biz İnegöllü mobilyacılar olarak Kestel ilçemize 2 tır dolusu mobilya gönderdik. Bunun içerisinde koltuk, kanepe, yatak odası, duvar ünitesi, masa ve sandalye var. Yardım kampanyamıza firmalarımıza tekrar çok teşekkür ediyorum."dedi. - BURSA

Murat Erat, İnegöl, Kestel, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 12:21 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sel mağduru 60 ailenin mobilyası İnegöl'den - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:43 Ali Babacan'dan "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna dikkat çeken yanıt 18:30 HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor 17:57 Marmaris'te 65 yaş ve üstü yabancı tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu 17:54 Kamuoyunun tepkisini çeken dağ keçilerinin avlanma ihalesi iptal edildi 17:30 Ayasofya kararına karşı çıkan UNESCO'ya yanıt veren Turizm Bakan Yardımcısı, Cordoba Katedrali'ni örnek gösterdi 17:16 Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif 17:15 En az koronavirüs vakası görülen Tunceli'de vakalar artışa geçti 16:42 Testi pozitif çıkan yolcuyla temas ettiği için karantinaya alınan otobüs şoförü, canına kıydı 16:32 Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk 16:28 Son dakika: Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açıldı 14:54 Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler 14:47 Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı 14:06 Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı 13:55 Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü 13:08 Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu
Ali Babacan'dan "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna dikkat çeken yanıt
18:43
HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor
18:30
Marmaris'te 65 yaş ve üstü yabancı tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu
17:57
Kamuoyunun tepkisini çeken dağ keçilerinin avlanma ihalesi iptal edildi
17:54
Ayasofya kararına karşı çıkan UNESCO'ya yanıt veren Turizm Bakan Yardımcısı, Cordoba Katedrali'ni örnek gösterdi
17:30
Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
17:16
En az koronavirüs vakası görülen Tunceli'de vakalar artışa geçti
17:15
Testi pozitif çıkan yolcuyla temas ettiği için karantinaya alınan otobüs şoförü, canına kıydı
16:42
Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk
16:32
Son dakika: Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açıldı
16:28
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2020 19:02:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sel mağduru 60 ailenin mobilyası İnegöl'den - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]