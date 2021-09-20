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Sel mağduru gençten örnek davranış: Fazla ödenen 750 bin lirayı devlete iade etti - Son Dakika

Sel mağduru gençten örnek davranış: Fazla ödenen 750 bin lirayı devlete iade etti

20.09.2021 12:04

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selde babasını kaybeden 24 yaşındaki genç, yaşadığı zarar karşılığında devlet tarafından fazla ödeme yapıldığı gerekçesiyle 750 bin lirayı geri iade etti. Örnek davranışta bulunan genç, olayı duyan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisiyle görüşerek dua ettiğini ifade etti.

Kastamonu'da şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta ilçedeki Ezine Çayı'nın taşması, can kayıplarının yanı sıra iş yerleri ile çok sayıda evin su ve balçık altında kalmasına neden oldu. Selde ilçede bulunan birçok işyeri yıkıldı, birçok işyeri de zarar gördü. Bu işyerlerinde bir tanesi de ilçede kuyumculuk yapan Harun Akın'ın dükkanı oldu. Kuyumcu Harun Akın, sele işyerinde yakalandı. Selin ardından yapılan aramada Harun Akın'ın cenazesi, kuyumcu dükkanında bulundu. Ayrıca işyerinde yapılan aramada da ilk etapta 500 gram civarında bir altın bulundu. Hasar tespit çalışmaları sırasında selde hayatını kaybeden Harun Akın'ın oğlu 24 yaşındaki Feridun Akın'a işyerindeki zarar ile ilgili tutanak tutuldu.

FAZLA ÖDENEN 750 BİN LİRAYI HİÇ DÜŞÜNMEDEN İADE ETTİ

Tutanakta kayıp altınlara karşılık olarak 1 milyon 100 bin liralık ödeme yapıldı. Bu ödemenin ardından ilçede görev yapan polis ekipleri tarafından kuyumcu dükkanının tahliyesi sırasında bir miktar daha kayıp altın bulundu. Bunun üzerine Feridun Akın, bulunan altınların değerine karşılık gelen 750 bin lirayı, görevlilerle irtibata geçerek geri iade etti. Feridun Akın'ın bu onurlu davranışına karşılık İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisi ile görüşerek teşekkür etti.

Selzede gençten örnek davranış: Fazla ödenen 750 bin lirayı iade etti

"SONRADAN 1 KİLODAN FAZLA ALTIN BULUNDU"

Babasını sel felaketinde kaybettiğini belirten Feridun Akın, "11 Ağustos'ta ilçemizde yaşanan sel felaketinde babamı dükkanın içerisinde bulduk, vefat etti, selde babamı kaybettim. Burada kuyumcu dükkanı işletiyorduk. Kuyumcu dükkanında yaptığımız aramada 400-500 gram civarında bir altın bulduk. Sonradan da devletimiz bizlere 'Zararlarını karşılayacağız' dedi. 'Ne kadar zararınız var ise bir kağıda yazın ve bize teslim edin' dediler. Ondan sonra zararımızı yazınca örnek veriyorum bizlerde 2 kilogram altın var ise 1,5 kilogram altın yazdık biz. Çünkü kendi imkanımızla bulduğumuz altınları mevcut kayıp altınlardan düşmüştük. Bunun akabinde bizlerin yüzde 60'lık zararımızın kısmı karşılandı. Yaşanan olaydan 1 ay sonra bize verilen para 1 milyon 100 bin liraydı. Devletimiz bize bu 1 milyon 100 bin lirayı ödedi. Bu parayla bizim yüzde 60-70 civarında bir zararımız karşılanıyordu. Bizler zaten zarar olarak belirttiğimiz kısımdan kendi bulduğumuz 200-300 gramlık kısmı düşmüştük, tam olarak ne kadar olduğunu bilmiyordum. Polis abilerimiz bizi aradı. Bizlerde gidip polislerden dükkanda olan geri kalan altınları aldık. Bu altınları tarttık, 1 kilodan fazla altın çıktı. Yaklaşık 750 bin lira civarında bir paraya tekabül ediyordu. Bizde bu 750 bin lirayı tekrar devletimize iade ettik" dedi.

Selzede gençten örnek davranış: Fazla ödenen 750 bin lirayı iade etti

"BU PARANIN DEVLETE İADE EDİLMESİ GEREKİYORDU"

Kendilerine ödenen paradan 750 bin liralık kısmını devlete iade ettiklerini söyleyen Feridun Akın, "Almamızda bu parayı doğru olmazdı. Çünkü bu parada yetim hakkı var, bu sonuç olarak devletimizin parası. İnsanların bizlere yardım olarak gönderdiği para. Bu sonuç olarak devlete iade edilmesi gereken bir paraydı, bizde bunu yaptık. Üzerimize düşen görevi yaptık biz" diye konuştu.

Selzede gençten örnek davranış: Fazla ödenen 750 bin lirayı iade etti

"SAYIN BAKANIMIZ SÜLEYMAN SOYLU BİZLER İÇİN DUA ETTİ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun olayı duyduktan sonra kendileri ile görüştüğünü ve dua ettiğini anlatan Akın, şöyle konuştu: "Parayı iade edeceğim zaman dayımın oğlu var, burada bir okulda müdür yardımcılığı yapıyor. 'Abi dükkanda fazla altın çıktı, bu parayı bize yapılan ödemeden düşmemiz, geri iade etmemiz gerekiyor' dedim. 'Bunun için nereye başvuru yapmamız gerekiyor' dedim. O da kaymakam beye söylemiş, o da şaşırmış, sanırım böyle bir durumla ilk defa karşılaşmış. Bu durumu Sayın Bakanımız Süleyman Soylu'ya anlatmış. Süleyman Soylu'da görüşelim demiş, bizlerde Sayın Bakanımızın yanına gittik, bizimle görüştü, bize dua etti. Ondan sonra bizler gidip bankaya yatan paradan 750 bin lirasını devlete geri iade ettik"

Sel mağduru gençten örnek davranış: Fazla ödenen 750 bin lirayı devlete iade etti

Süleyman Soylu, Kastamonu, dua, Sel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sel mağduru gençten örnek davranış: Fazla ödenen 750 bin lirayı devlete iade etti - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Sel mağduru gençten örnek davranış: Fazla ödenen 750 bin lirayı devlete iade etti - Son Dakika
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