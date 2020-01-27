Sel mağduru su abonelerine yüzde 50 indirim - Son Dakika

Adana'da Cumhur İttifakı meclis üyelerinin kararıyla sel felaketine maruz kalan vatandaşların su faturalarında yüzde 50 indirime gidildi.



Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Kurulu'nda bugün yapılan görüşmede, valilik ve ilçe kaymakamlıklarından temin edilecek olan sele maruz kalmış vatandaşların aboneliklerinde, 2020 yılı Ocak, Şubat ve Mart aylarına ait faturalarında yüzde 50 indirim yapılması yöndeki teklife Cumhur İttifakı meclis üyeleri evet oyu verdi.



AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay ile MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı'nın da bilgisi doğrultusunda, Cumhur İttifakının desteğiyle alınan karar doğrultusunda selden zarar görenler, Ocak, Şubat ve Mart aylarına ait faturalarına ait faturalarını yüzde 50 indirimli ödeyecekler. - ADANA