Sel Mağduru Vatandaşın İmdadına Büyükşehir Yetişti

Sel mağduru vatandaşın imdadına Büyükşehir yetiştiAYDIN - Ortaya çıkabilecek olumsuzluklara anında müdahale edebilmek için kış ayları boyunca hazır bekletilen Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, dün gece etkisini gösteren yoğun yağış sebebiyle Büyük Menderes'in taşması sonucu etkilenen...

Sel mağduru vatandaşın imdadına Büyükşehir yetişti



AYDIN - Ortaya çıkabilecek olumsuzluklara anında müdahale edebilmek için kış ayları boyunca hazır bekletilen Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, dün gece etkisini gösteren yoğun yağış sebebiyle Büyük Menderes'in taşması sonucu etkilenen Koçarlı'da vatandaşların imdadına yetişti.

Taşkın sebebiyle evleri tehlike altında kalan vatandaşların yardım talebi değerlendiren ekipler, iş makineleriyle toprak set yaparak evlerin su altında kalmasını ve yıkılmasını engelledi. Yapılan çalışmayla vatandaşların küçükbaş hayvanları ve mahsulü de kurtarılırken Büyükşehir Belediyesi ve Koçarlı Belediyesi ekipleri, koordineli yürütülen çalışmayla suların tahliye edilmesi için gece boyunca çalıştı. Koçarlı Belediye Başkanı Mutlu Öztürk ile Aydın Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ertuğrul Yamen ve ASKİ Genel Müdürü Hakan Olgaç da ekiplerin koordinasyonunu sağlayıp gece boyunca çalışmaları yerinde izledi.

Vatandaşlar, vakit kaybetmeden yardımlarına gelen ekipler için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

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