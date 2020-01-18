Sel mağduru vatandaşın yardımına büyükşehir koştu - Son Dakika

Sel mağduru vatandaşın yardımına Büyükşehir koştu

MERSİN'de Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi'nde sel felaketinde evinin istinat duvarı yıkılan Çelik ailesinin imdadına Büyükşehir Belediyesi ekipleri yetişti.

2 gün boyunca aralıksız süren ve metrekareye ortalama 170 kilogram yağışın düştüğü sel felaketinde 2 vatandaş yaşamını yitirmiş, maddi zararlara yolaçan yağışlar birçok vatandaşı da mağdur etmişti. Akdeniz İlçesi Çay Mahallesi 6499 Sokak'ta oturan Ramazan Çelik'in sel felaketinde evinin bahçe istinat duvarı yıkılmıştı. Eve giriş çıkışı kapatan duvar molozları nedeniyle zor anlar yaşayan ailenin imdadına Büyükşehir Belediyesi yetişti. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'na ulaşan Çelik, yardım talebini iletti. Çelik'in yardım talebine karşılık veren Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Ramazan Çelik ile iletişime geçti. Durumu değerlendiren ekipler sel mağduru Çelik ailesinin yardımına koştu. Ekskavatör marifetiyle molozları yerinden alan ekipler,eve giriş-çıkış yolunu açarak Çelik ailesinin mağduriyetini giderirken, sokakta oluşan kötü görüntüyü de ortadan kaldırdı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne gösterdiği ilgiden ve yardımlarından dolayı teşekkür eden Ramazan Çelik, 'Her şey bir anda oldu. Evimizin bahçesi adeta göle dönüştü. Bahçe set duvarı çöktü. Evime giriş çıkışımı kapattı, ailecek mağdur olduk. İlk olarak Mahalle muhtarına giderek durumumu anlattım ve yardım istedim. Yardım talebimin gerekli mercilere iletildiği ve beklemem gerektiği söylendi. Ancak günlerdir beklememe rağmen gelen giden olmadı. Bende Büyükşehir Belediyesi'ni aradım. Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkililerine yardım isteğimi belirttim. Yardım isteğime beklediğimden daha hızlı karşılık verdiler ve mağduriyetimi giderdiler' dedi.