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Sel mağduru vatandaşların beklediği haber geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıkladı - Son Dakika

Sel mağduru vatandaşların beklediği haber geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıkladı

13.08.2021 15:02

Erdoğan, sel felaketinin vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde vatandaşlara seslendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a konuşması sırasında bir kağıt verdi. Erdoğan da kağıtta yazılanları okuduktan sonra Batı Karadeniz'in afet bölgesi ilan edildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel afetinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu. Devletin tüm imkanlarıyla selden olumsuz etkilenen vatandaşların yanında olduğunu ifade eden Erdoğan, "Salı günü başlayan yoğun yağışlar Kastamonu, Bardın ve Sinop illerimizde maalesef büyük sel felaketlerine neden oldu. Kastamonumuzda Bozkurt, Azdavay, İnebolu, Küre ve Pınarbaşı ilçelerimiz bu yağışlardan en çok etkilenen yerler oldu.

GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNDE BULUNDU

Öncelikle hepinize geçmiş olsun dileklerimi sunmak istiyorum. Malesef ölen kardeşlerimiz oldu onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına ve milletimize başınız sağolsun diyorum. Bartın'da kaybolan vatandaşımız için çalışmalar sürüyor" dedi.

Sel mağduru vatandaşların beklediği haber geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıkladı

3 İL AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

Yoğun yağışlar nedeniyle sel felaketinin yaşandığı Kastamonu, Sinop ve Bartın'ı afet bölgesinin ilan edildiğini açıklayan Erdoğan, ''Bugüne kadar depremden sele ve yangına kadar yaşamış olduğumuz her hadisede Türkiye'de hiç kimsenin sahipsiz olmadığını dosta düşmana gösterdik. Genel hayata etkili afet bölgesi olarak burayı da ilan ediyoruz'' ifadelerini kullandı.

Sel mağduru vatandaşların beklediği haber geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıkladı

BAKAN SOYLU'NUN VERDİĞİ KAĞITTAN OKUDU

Erdoğan'ın bölgenin afet bölgesi ilan edilmesini canlı yayın sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisine verdiği kağıdı okuduktan sonra açıklaması dikkat çekti.

Sel mağduru vatandaşların beklediği haber geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıkladı

Recep Tayyip Erdoğan, Kastamonu, Sel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Sel mağduru vatandaşların beklediği haber geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıkladı - Son Dakika


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