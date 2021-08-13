Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel afetinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu. Devletin tüm imkanlarıyla selden olumsuz etkilenen vatandaşların yanında olduğunu ifade eden Erdoğan, "Salı günü başlayan yoğun yağışlar Kastamonu, Bardın ve Sinop illerimizde maalesef büyük sel felaketlerine neden oldu. Kastamonumuzda Bozkurt, Azdavay, İnebolu, Küre ve Pınarbaşı ilçelerimiz bu yağışlardan en çok etkilenen yerler oldu.
Öncelikle hepinize geçmiş olsun dileklerimi sunmak istiyorum. Malesef ölen kardeşlerimiz oldu onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına ve milletimize başınız sağolsun diyorum. Bartın'da kaybolan vatandaşımız için çalışmalar sürüyor" dedi.
Yoğun yağışlar nedeniyle sel felaketinin yaşandığı Kastamonu, Sinop ve Bartın'ı afet bölgesinin ilan edildiğini açıklayan Erdoğan, ''Bugüne kadar depremden sele ve yangına kadar yaşamış olduğumuz her hadisede Türkiye'de hiç kimsenin sahipsiz olmadığını dosta düşmana gösterdik. Genel hayata etkili afet bölgesi olarak burayı da ilan ediyoruz'' ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın bölgenin afet bölgesi ilan edilmesini canlı yayın sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisine verdiği kağıdı okuduktan sonra açıklaması dikkat çekti.
Son Dakika › Politika › Sel mağduru vatandaşların beklediği haber geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıkladı - Son Dakika