Ankara'da sağanak yağış köylere ulaşımı engelledi
ANKARA Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı Çayırhan mahallesinde etkili olan sağanak, tarım arazilerine zarar verirken, birçok köye ulaşımı engelledi.
Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı Çayırhan mahallesinde, öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanak, 15 dakikada sele neden oldu. Mahalle genelinde yaşanan sel sonucu birçok tarım arazisi zarar gördü. Yollar sel suları nedeniyle ulaşıma kapandı.
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