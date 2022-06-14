Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı Çayırhan mahallesinde, öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanak, 15 dakikada sele neden oldu. Mahalle genelinde yaşanan sel sonucu birçok tarım arazisi zarar gördü. Yollar sel suları nedeniyle ulaşıma kapandı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ankara'da sağanak yağış köylere ulaşımı engelledi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.