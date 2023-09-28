Çatıda mahsur kalan işçi kurtarılmadan önce kardeşiyle konuştu: Parmak uçlarım dondu

İstanbul Arnavutköy'de taşan dere nedeniyle bölgede mermer ve mobilya imalathanesinde mahsur kalan 7 işçiden biri, kardeşiyle görüntülü konuştu. O anlar kameralara yansırken mahsur kalan vatandaş, "Ellerim dondu, çok üşüyorum" dedi. Öte yandan çatıda mahsur kalan işçiler, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu 3 saatte kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi'nde bulunan dere şiddetli yağış nedeniyle taştı. Bölgede mermer ve mobilya imalathanesi olarak kullanılan 2 binada işçiler mahsur kaldı. Binaların çatısına çıkan 7 işçi, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak suyun debisinin yüksek olması nedeniyle ekipler işçilere müdahale edemedi.

"ÇOK ÜŞÜYORUM, PARMAK UÇLARIM DONDU"

Mahsur kalan işçilerden bir tanesi kardeşiyle görüntülü konuştu. Konuşma sırasında mahsur kalan vatandaş, "Çok üşüyorum, parmak uçlarım dondu. Diğer arkadaşları halat çekerek kurtarmaya çalışıyorlar." dedi.

ÇATIDAN KURTARILDILAR

Öte yandan itfaiye ekipleri, çatıda mahsur kalan işçileri kurtardı. İşçiler kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.