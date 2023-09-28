Çatıda mahsur kalan işçi kurtarılmadan önce kardeşiyle konuştu: Parmak uçlarım dondu - Son Dakika

Çatıda mahsur kalan işçi kurtarılmadan önce kardeşiyle konuştu: Parmak uçlarım dondu

Son Güncelleme: 28.09.2023 21:31

İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle taşan dereden akan sel sularının ulaştığı mermer ve mobilya üretiminin yapıldığı bir imalathanede çalışan 7 işçi, çatıya çıkarak canını kurtardı. Çatıda mahsur kalan işçilerden biri, kardeşiyle görüntülü konuşarak, ''Çok üşüyorum, parmak uçlarım dondu.'' dedi. Öte yandan çatıdaki işçiler, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu 3 saatte kurtarıldı.

İstanbul Arnavutköy'de taşan dere nedeniyle bölgede mermer ve mobilya imalathanesinde mahsur kalan 7 işçiden biri, kardeşiyle görüntülü konuştu. O anlar kameralara yansırken mahsur kalan vatandaş, "Ellerim dondu, çok üşüyorum" dedi. Öte yandan çatıda mahsur kalan işçiler, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu 3 saatte kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi'nde bulunan dere şiddetli yağış nedeniyle taştı. Bölgede mermer ve mobilya imalathanesi olarak kullanılan 2 binada işçiler mahsur kaldı. Binaların çatısına çıkan 7 işçi, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak suyun debisinin yüksek olması nedeniyle ekipler işçilere müdahale edemedi.

"ÇOK ÜŞÜYORUM, PARMAK UÇLARIM DONDU"

Mahsur kalan işçilerden bir tanesi kardeşiyle görüntülü konuştu. Konuşma sırasında mahsur kalan vatandaş, "Çok üşüyorum, parmak uçlarım dondu. Diğer arkadaşları halat çekerek kurtarmaya çalışıyorlar." dedi.

ÇATIDAN KURTARILDILAR

Öte yandan itfaiye ekipleri, çatıda mahsur kalan işçileri kurtardı. İşçiler kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - 3. Sayfa

Arnavutköy, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çatıda mahsur kalan işçi kurtarılmadan önce kardeşiyle konuştu: Parmak uçlarım dondu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çatıda mahsur kalan işçi kurtarılmadan önce kardeşiyle konuştu: Parmak uçlarım dondu - Son Dakika
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