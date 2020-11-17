Sel nedeniyle evleri zarar gören aile yardım bekliyor - Son Dakika

- Sel nedeniyle evleri zarar gören aile yardım bekliyor

Evleri yıkılma tehlikesi karşı karşıya kalan aile yardım bekliyor

ARTVİN - Artvin'in Borçka ilçesinde yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan evde hayat mücadelesi veren aile, yardım bekliyor.

Borçka'nın Demirciler köyünde ikamet eden Zeytin ailesi, yıkılma tehlikesi geçiren evde yaşam mücadelesi veriyor. İlçede 2009 ve 2016 yılları da, meydana gelen selde zarar gören evleri, yıkılmak üzere.

Korku içinde evde yaşam mücadelesi veren aile, geceleri her an yıkılacak diye korktuklarını ifade ettiler. Gerekli kurumlara başvurularını yapan aile, şuana kadar bir sonuç alamadıklarını ifade ettiler.

Zarar gören evlerinin kopan ve yıkılan taş duvarlarını kendi imkanlarıyla onaran ev sahibi Hasan Zeytin, "her yıl yetkililerin kapısına dayanıyorum. Ancak bir sonuç alamadım. Ben yetkililerden hakkaniyet bekliyorum.

Sürekli başvurduğum yerlere tekrar tekrar gittim, tekrar tekrar başvuru da bulundum. Benim amacım kimseyi kötülemek ya da kimseyi rencide etmek değil. Benim amacım evimin onarılmasıdır." dedi.

Evin durumunun daha da kötüye gittiğini ifade eden anne Selime Zeytin, "burada kalınmaz ama biz zorunlu olarak kalıyoruz. Yağmurlu havalarda evden sesler çıkıyor, başımıza yıkılacak diye çok korkuyoruz" ifadelerine yer verdi.