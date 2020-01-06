Sel nedeniyle evlerinde mahsur kalan 5 aileyi jandarma kurtardı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sel nedeniyle evlerinde mahsur kalan 5 aileyi jandarma kurtardı - Son Dakika

Sel nedeniyle evlerinde mahsur kalan 5 aileyi jandarma kurtardı

6 saat önce

Antalya'da etkili olan yağış hayatı durma noktasına getirdi.

Sel nedeniyle evlerinde mahsur kalan 5 aileyi jandarma kurtardı, System.String[]

Antalya'da etkili olan yağış hayatı durma noktasına getirdi. Sel nedeniyle evlerinde mahsur ve aç kalan 5 aile, jandarma ekipleri tarafından tahliye edilerek güvenli yerlere sevk edildi.


Antalya'nın Serik ilçesi Çandır Mahallesi hayvan pazarı mevkinde mevsimlik işçi olarak bulunan yaklaşık 40 kişilik 5 aile, sağanak yağış nedeniyle evlerinde mahsur ve aç kaldı. İhbar üzerine bölgeye 2 jandarma asayiş timi ve 1 trafik timi sevk edildi. Mahsur kalan vatandaşlara ulaşılarak güvenli bölgeye tahliyeleri sağlandı. Ailelerden bazıları kendi istekleri doğrultusunda Çandır Mahallesi'ndeki akrabalarının evine yerleştirildi. 19 kişilik bir aile için de Serik Belediye Başkanlığı tarafından konaklayacakları bir ev tahsis edildi. - ANTALYA

Jandarma, Antalya, serik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:08 Kaynak: İHA
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