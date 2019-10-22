Son Dakika Haberleri: Sel nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı
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Sel nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı

1 saat önce

Sel nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldıERZİNCAN - Erzincan'da yağan yağmurun ardından gelen selle birlikte Kurt Deresi'nin taşması sonucu kapanan köy yolları, Devlet Su İşleri ekiplerinin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Sel nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı

ERZİNCAN - Erzincan'da yağan yağmurun ardından gelen selle birlikte Kurt Deresi'nin taşması sonucu kapanan köy yolları, Devlet Su İşleri ekiplerinin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Erzincan merkeze bağlı köyler ve Üzümlü ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. Merkeze yaklaşık 17 kilometre mesafedeki Kurt Deresi'nin gelen selle taşması sonucu kapanan Günebakan ve Çadırtepe köyleri ile Üzümlü ilçesine giden köy yolunun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı. DSİ ekipleri, güvenlik gerekçesiyle kapalı tutulan yolda taş ve toprak birikintilerini temizleyerek yeniden ulaşımı sağladı.

Sel nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı

Devlet Su İşleri, Erzincan, Üzümlü, Genel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 01:42 Kaynak: İHA
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