Yemen'de şiddetli yağışlar sele neden oldu

ZAMAR - Yemen 'in Zamar kentinde meyadna gelen şiddetli yağışlar sele neden oldu. Sel nedeniyle kentteki bazı mahalleleri su bastı.

Kaynak: AA

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