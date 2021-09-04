Sel nedeniyle OHAL ilan edilen New York'tan yeni görüntüler geldi

Amerika'nın New York kentinde ikamet edenler, aşırı yağışlar nedeniyle zor günler yaşadı. Metroların ve evlerin sular altında kaldığı yağışın tehlikeli boyutlara ulaşmasının ardından olağanüstü hal ilan edildi. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio vatandaşları uyararak, zorunlu olmadıkları takdirde dışarı çıkmamalarını istemişti.

"DIŞARI ÇIKMAYIN"

Blasio, "Lütfen bu gece sokaklardan uzak durun ve ilk yardım ekiplerimizle acil servislerimizin işlerini halletmesine izin verin. Dışarı çıkmayı düşünüyorsanız, yapmayın. Metrolardan uzak durun. Yollardan uzak durun. Yoğun suların içine girmeyin. İçerde kalın" ifadelerini kullanmıştı.

YENİ GÖRÜNTÜLER GELDİ

New York'taki selden yeni görüntüler de geldi. Şehir merkezinde çekilen görüntülerde, araçların yarıya kadar sular altında kaldığı görülüyor. Çok sayıda Amerikalı, aşırı yağışlar nedeniyle araçlarını bir adım dahi ileri götüremedi. Kentteki hasar tespit çalışmaları ise devam ediyor.