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Sel okulun duvarını yıktı

17 dakika önce

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde kuvvetli yağan sağanak sele neden oldu.

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde kuvvetli yağan sağanak sele neden oldu. Biriken sel suları Güzelyurt köyündeki okulunun bahçe duvarını yıktı. Sulakyurt ilçesinde bir haftadır devam eden sağanak, dün ikindi saatlerinde de etkisini sürdürdü. Dağlık alandan inen yağmur sularının sele dönüşmesi sonucu Güzelyurt köyündeki okulun 25 metrelik bahçe duvarı yıkıldı. Sel ile birlikte gelen çamur okulun bahçesini kapladı. Köyde yağan şiddetli yağmur, derelerin taşmasına neden olurken köy yollarından dere gibi akan sel, vatandaşlara da zor anlar yaşattı. Çiftçilerin tarım arazileri de zarar gördü. Maddi hasarın meydana geldiği selde can kaybı yaşanmadı.
(İHA)
Sel okulun duvarını yıktı
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 09:00 Kaynak: İHA
Güzelyurt, Kırıkkale, Sulakyurt, Güncel
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