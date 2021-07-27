Sel, önüne geleni götürdü! Evin çatısı saniyeler içinde yok oldu - Son Dakika

Karadeniz bölgesinde can kaybı ve yaralanmalara neden olan şiddetli yağışlar, taşınmazlara da zarar veriyor. Orta Karadeniz'in gözdesi konumunda bulunan Amasya'dan gelen görüntüler ise durumun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

DAHA ÖNCEDEN BOŞALTILDI

Kentte etkili olan sağanağın ardından Göllü Bağları Mahallesi'nde sel meydana geldi. Mahallede, dere kenarında bulunan ve daha önce tedbir amaçlı boşaltılan tek katlı ev, sel sularına kapılıp, yıkıldı. Bu anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

SANİYELER İÇİNDE YIKILDI

Görüntülerde, evin önce çatısındaki kiremitlerin ardından büyük bölümünün yıkıldığı daha sonra da sel sularında sürüklendiği görülüyor. Bölgedeki ekipler, selden etkilenen noktalarda temizlik çalışmalarını sürdürüyor.