SEL RİSKİ TAŞIYAN 2 KÖYE TAŞKIN KORUMA TESİSİ YAPILDI - Son Dakika

BOLU merkeze bağlı Çaygökpınar ve Gökpınar köylerinde yapımı tamamlanan taşkın koruma tesislerinin açılışı yapıldı. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Yöremizdeki taşkın ve sel tehlikesi taşıyan her ilçemizde, her bölgemizde gerekli önlemleri almaya devam ediyoruz ve alacağız dedi.

Bolu'da, sel riski taşıyan Çaygökpınar ve Gökpınar köylerinde yapımına başlanan taşkın koruma tesisleri tamamlandı. Tesisler, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Bolu Valisi Ahmet Ümit ve köy halkının katılımıyla gerçekleştirildi. Törende konuşan Fatih Metin, Taşkın tehlikesini ortadan kaldıracak ve bu arazilerin daha güvenli bir şekilde sulanmasını sağlayacak bir tesisi 4,5 milyon liralık bir yatırımı Çaygökpınar köyüne kazandırmış olduk. Yöremizdeki taşkın ve sel tehlikesi taşıyan her ilçemizde, her bölgemizde gerekli önlemleri almaya devam ediyoruz ve alacağız. dedi.