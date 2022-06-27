Sel sebebiyle evinde mahsur kalan felçli vatandaşı ekipler kurtardı - Son Dakika
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Sel sebebiyle evinde mahsur kalan felçli vatandaşı ekipler kurtardı

27.06.2022 17:28

Sel sebebiyle evinde mahsur kalan felçli vatandaşı ekipler kurtardı Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yoğun yağış sebebiyle evinde mahsur kalan felç hastası vatandaş, ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Sel sebebiyle evinde mahsur kalan felçli vatandaşı ekipler kurtardı

KASTAMONU - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yoğun yağış sebebiyle evinde mahsur kalan felç hastası vatandaş, ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kastamonu'nun İnebolu ilçesi Yunus Köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, felç hastası Mustafa Çelik isimli vatandaş, bölgede etkili olan yoğun sağanak yağış sonrası Zarbana Çayı sularının yükselmesi neticesinde evinde mahsur kaldı.

Şahsın kurtrılması için bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaş ekipler tarafından kurtarılarak ambulansla Doğanyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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KASTAMONU - Felçli vatandaş yoğun yağış sebebiyle mahsur kaldığı evinden kurtarıldı KASTAMONU - Felçli vatandaş yoğun yağış sebebiyle mahsur kaldığı evinden kurtarıldı İçişleri Bakanlığı: Kastamonu'da Sel Nedeniyle Evinde Mahsur Kalan Felçli Mustafa Çelik Kurtarıldı İçişleri Bakanlığı: Kastamonu'da Sel Nedeniyle Evinde Mahsur Kalan Felçli Mustafa Çelik Kurtarıldı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sel sebebiyle evinde mahsur kalan felçli vatandaşı ekipler kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sel sebebiyle evinde mahsur kalan felçli vatandaşı ekipler kurtardı - Son Dakika
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