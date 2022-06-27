Şahsın kurtrılması için bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaş ekipler tarafından kurtarılarak ambulansla Doğanyurt Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sel sebebiyle evinde mahsur kalan felçli vatandaşı ekipler kurtardı - Son Dakika

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