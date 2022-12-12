Sel sebebiyle Kumluca ve Finike'de okullar tatil edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Sel sebebiyle Kumluca ve Finike'de okullar tatil edildi

12.12.2022 06:34

Sel sebebiyle Kumluca ve Finike'de okullar tatil edildi Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde etkili olan sel sebebiyle okullar bugün tatil edildi.

Sel sebebiyle Kumluca ve Finike'de okullar tatil edildi

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde etkili olan sel sebebiyle okullar bugün tatil edildi. Kumluca Kaymakamı ve Finike Kaymakam Vekili sel sebebiyle Kumluca ve Finike'de ilk ve orta dereceli okullara 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Diğer yandan Kumluca Kaymakamlığında kriz masası kurulurken bölgeye ulaşan AFAD ekipleri de çalışmalara başladı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Kuvvetli yağış sele neden oldu (3) Kuvvetli yağış sele neden oldu (3) ANTALYA'NIN İKİ İLÇESİNDE SEL FELAKETİ; OTOMOBİLLER SÜRÜKLENDİ, SERALAR SU ALTINDA KALDI (3) ANTALYA'NIN İKİ İLÇESİNDE SEL FELAKETİ; OTOMOBİLLER SÜRÜKLENDİ, SERALAR SU ALTINDA KALDI (3)

Kumluca, Finike, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sel sebebiyle Kumluca ve Finike'de okullar tatil edildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:01 Mecliste yüksek tansiyon! AK Partili sıralardan gelen söz Cemal Enginyurt'u çıldırttı
23:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'ye kara harekatı sinyali verdi! ABD'ye sert sözlerle yüklendi
23:33 Kocasıyla tartışan kadın balkondan düşerek can verdi! Görgü tanığı anlattı: Her şey 10 saniye içinde oldu
23:35 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu milletvekillerini olağanüstü toplantıya çağırdı
23:06 Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon liralık soru açıldı! Yarışmacı yanıtı görünce rahat bir nefes aldı
22:02 Edirne'deki amatör lig maçında ortalık savaş alanına döndü! Taraftarların üzerlerinde satır, bıçak ve alkol şişeleri ele geçirildi
22:00 Polisin baltalı saldırganı tek atışta öldürdüğü anlar gündem oldu
21:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a dikkat çeken mesaj: Türkiye gibi bir ülke herhalde armut toplamayacak
21:25 Türkiye'nin beklediği an! Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyon liralık soru açıldı
19:51 Avrupa'nın göbeğinde savaş çanları! Bu geceyi işaret ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2022 07:42:24. #1.12#
SON DAKİKA: Sel sebebiyle Kumluca ve Finike'de okullar tatil edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement