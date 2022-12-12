ANTALYA - Antalya 'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde etkili olan sel sebebiyle okullar bugün tatil edildi. Kumluca Kaymakamı ve Finike Kaymakam Vekili sel sebebiyle Kumluca ve Finike'de ilk ve orta dereceli okullara 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Kaynak: İHA

Kumluca, Finike, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sel sebebiyle Kumluca ve Finike'de okullar tatil edildi - Son Dakika

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