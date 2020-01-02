Sel, sebze ve meyve fiyatlarını arttırdı - Son Dakika
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Sel, sebze ve meyve fiyatlarını arttırdı

7 saat önce

Akdeniz bölgesinde meydana gelen aşırı yağış ve sel nedeniyle Malatya'da meyve ve sebze pazarında fiyatlar arttı.

Sel, sebze ve meyve fiyatlarını arttırdı, System.String[]

Akdeniz bölgesinde meydana gelen aşırı yağış ve sel nedeniyle Malatya'da meyve ve sebze pazarında fiyatlar arttı.


En çok fiyatı artan meyvenin muz olduğunu aktaran Malatya Sebzeciler Odası Başkanı Yasin Yıldız, "Özellikle Adana ve Akdeniz bölgesindeki yağışlardan dolayı bir artış var. Mandalina ve portakalda ciddi bir artış var. Normalde 1 lira ile 1.50 TL arasında olması gereken meyve şuan 2 ile 2.50 TL arasında. C vitamini daha yüksek meyvelere talep var. Bu aralar meyve grubunda zencefilde artış söz konusu. "şeklinde konuştu.


Soğuk algınlığına iyi geldiği için C vitamini yüksek meyve ve sebzelere ilginin olduğunu vurgulayan Yıldız, "Geçen seneye oranla muzda büyük bir yükseliş var. Geçen yıl 3 ile 4 lira oranında seyreden muz bu yıl 6-7 lira arasında seyrediyor. Sebzeler genellikle yaz ürünü olduğu için kışın seradan dolayı fiyatlar yüksek oluyor. Domates ve salatalık 4-5 lira arasında seyrediyor. Yaza göre fiyatlar iyi ama daha da düşük olabilir." ifadelerini kullandı. - MALATYA

Akdeniz, Malatya, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 04:28 Kaynak: İHA
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