Sel şehidi dualarla uğurlandı - Son Dakika

Şehit Uzman Çavuş Aykut Variyenli'nin 15 Ağustos 2019'da Giresun'a devriye elemanı olarak atandığı öğrenildi.

Şehidin ailesini Adana Valisi Süleyman Elban, Tufanbeyli Kaymakamı Ömer Sevgili ve Belediye Başkanı Remzi Ergü teskin edip Türk bayrağını teslim etti.

Törende şehidin astsubay ağabeyi Ahmet Variyenli üniforması ile törene katıldı. Kılınan namazın ardından şehidin naaşı defnedildi, saygı atışı yapıldı.

İl Müftü Yardımcısı Mehdi Solmaz tarafından cenaze namazının kıldırılmasının ardından cemaatten helallik alındı. Şehidin annesi Nilüfer ile babası Ali Variyenli törende güçlükle ayakta durdu.

Doğanlı Mahallesi'nde düzenlenen törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Adana Valisi Süleyman Elban , Tufanbeyli Kaymakamı Ömer Sevgili, Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü de katıldı.

Giresun 'da 22 Ağustos günü etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen selde görev esnasında kaybolan şehit Jandarma Uzman Çavuş Aykut Variyenli'nin (31) naaşı, Adana 'nın Tufanbeyli ilçesinde toprağa verildi.

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