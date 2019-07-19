SEL SIRASINDA EV BÖYLE YIKILDI VE SÜRÜKLENDİ
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Düzce'de selde kaybolan 1 kişinin cesedine ulaşıldı (10)Düzce'de sel ve su baskınları ile heyelanlar nedeniyle köylere ulaşım sağlanamazken, Melen Nehri üzerinde bulunan birçok tesis ve ev yıkıldı.
Düzce Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 10:31 Kaynak: DHA
'de selde kaybolan 1 kişinin cesedine ulaşıldı (10)
Düzce'de sel ve su baskınları ile heyelanlar nedeniyle köylere ulaşım sağlanamazken, Melen Nehri üzerinde bulunan birçok tesis ve ev yıkıldı. Selden en fazla zarar gören Esmahanım Köyü'nde de bir evin yıkılarak Melen Nehri'ne sürüklenme anı vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
7 kişinin kaybolduğu Esmahanım Köyü'nde yaşayan vatandaşlar felaket anını anlattı Çocuğunu kıskanıp 5. kattan atlayan Çinli adam, yara almadan kurtuldu Hayvansever vatandaş selde yaralanan buzağıyı sırtında taşıdı İstanbul'da "Yeditepe Huzur-12" denetimleri yapıldı