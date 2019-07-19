Son Dakika Haberleri: SEL SIRASINDA EV BÖYLE YIKILDI VE SÜRÜKLENDİ
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SEL SIRASINDA EV BÖYLE YIKILDI VE SÜRÜKLENDİ

1 saat önce

Düzce'de selde kaybolan 1 kişinin cesedine ulaşıldı (10) Düzce'de sel ve su baskınları ile heyelanlar nedeniyle köylere ulaşım sağlanamazken, Melen Nehri üzerinde bulunan birçok tesis ve ev yıkıldı.

SEL SIRASINDA EV BÖYLE YIKILDI VE SÜRÜKLENDİ, System.String[]

Düzce'de selde kaybolan 1 kişinin cesedine ulaşıldı (10)


Düzce'de sel ve su baskınları ile heyelanlar nedeniyle köylere ulaşım sağlanamazken, Melen Nehri üzerinde bulunan birçok tesis ve ev yıkıldı. Selden en fazla zarar gören Esmahanım Köyü'nde de bir evin yıkılarak Melen Nehri'ne sürüklenme anı vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.


Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 11:17 Kaynak: DHA
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