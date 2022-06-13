Ankara 'nın Akyurt ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası birçok yer sular altında kaldı. İlçede bulunan bir fırının imalathanesinde çalışan Muhammet Şahin (21), sel sonrası dükkanda oluşan hasar sonucu elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sel sonrası çalıştığı dükkanda elektrik akımına kapılan Muhammet Şahin toprağa verildi - Son Dakika

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