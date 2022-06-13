Sel sonrası çalıştığı dükkanda elektrik akımına kapılan Muhammet Şahin toprağa verildi - Son Dakika
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Sel sonrası çalıştığı dükkanda elektrik akımına kapılan Muhammet Şahin toprağa verildi

13.06.2022 17:50

Başkentte yaşanan sel felaketinde çalıştığı iş yerinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Muhammet Şahin toprağa verildi.

Başkentte yaşanan sel felaketinde çalıştığı iş yerinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Muhammet Şahin toprağa verildi.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası birçok yer sular altında kaldı. İlçede bulunan bir fırının imalathanesinde çalışan Muhammet Şahin (21), sel sonrası dükkanda oluşan hasar sonucu elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Şahin, ikindi namazını müteakip Seyyid Burhaneddin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Akyurt Mezarlığı'na defnedildi.

Askerlik görevini yeni yerine getiren Şahin'in cenazesine, babası Faruk Şahin, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler ve çok sayıda akrabası katıldı.

(Oğuzhan Halil Özbek - Mert Cerrahoğlu/İHA)

Sel sonrası çalıştığı dükkanda elektrik akımına kapılan Muhammet Şahin toprağa verildi
Sel sonrası çalıştığı dükkanda elektrik akımına kapılan Muhammet Şahin toprağa verildi
Sel sonrası çalıştığı dükkanda elektrik akımına kapılan Muhammet Şahin toprağa verildi
Sel sonrası çalıştığı dükkanda elektrik akımına kapılan Muhammet Şahin toprağa verildi
Sel sonrası çalıştığı dükkanda elektrik akımına kapılan Muhammet Şahin toprağa verildi
Sel sonrası çalıştığı dükkanda elektrik akımına kapılan Muhammet Şahin toprağa verildi
Sel sonrası çalıştığı dükkanda elektrik akımına kapılan Muhammet Şahin toprağa verildi
Sel sonrası çalıştığı dükkanda elektrik akımına kapılan Muhammet Şahin toprağa verildi

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Sel sonrası çalıştığı dükkanda elektrik akımına kapılan Muhammet Şahin toprağa verildi - Son Dakika

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