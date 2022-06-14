Sel sonrası çalıştığı dükkanda elektrik akımına kapılan Muhammet Şahin toprağa verildi - Son Dakika
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Sel sonrası çalıştığı dükkanda elektrik akımına kapılan Muhammet Şahin toprağa verildi

14.06.2022 00:57
Sel sonrası çalıştığı dükkanda elektrik akımına kapılan Muhammet Şahin toprağa verildi

Başkentte yaşanan sel felaketinde çalıştığı iş yerinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Muhammet Şahin toprağa verildi.

Başkentte yaşanan sel felaketinde çalıştığı iş yerinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Muhammet Şahin toprağa verildi.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası birçok yer sular altında kaldı. İlçede bulunan bir fırının imalathanesinde çalışan Muhammet Şahin (21), sel sonrası dükkanda oluşan hasar sonucu elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Şahin, ikindi namazını müteakip Seyyid Burhaneddin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Akyurt Mezarlığı'na defnedildi.

Askerlik görevini yeni yerine getiren Şahin'in cenazesine, babası Faruk Şahin, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler ve çok sayıda akrabası katıldı. - ANKARA

YORUMLAR
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Ankara'daki selde hayatını kaybeden Muhammed Şahin son yolculuğuna uğurlandı Ankara'daki selde hayatını kaybeden Muhammed Şahin son yolculuğuna uğurlandı Selde zarar gören Akyurt'taki temizlik ve tahliye çalışmaları sürüyor Selde zarar gören Akyurt'taki temizlik ve tahliye çalışmaları sürüyor
Kaynak: İHA

Muhammet Şahin, Akyurt, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sel sonrası çalıştığı dükkanda elektrik akımına kapılan Muhammet Şahin toprağa verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sel sonrası çalıştığı dükkanda elektrik akımına kapılan Muhammet Şahin toprağa verildi - Son Dakika
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