Sel sonrası tarım arazilerinde inceleme - Son Dakika

Sel sonrası tarım arazilerinde inceleme

Bilecik'te geçtiğimiz günlerde etkili olan yağış sonrası selde birçok tarım arazisi zarar görmüştü.

Bilecik'te geçtiğimiz günlerde etkili olan yağış sonrası selde birçok tarım arazisi zarar görmüştü. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü sel sonrası tarım arazilerini kontrol etti.


Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketi sonrası çiftçiler yaralarını sarmaya başlarken, İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri selde zarar gören tarım arazilerindeki mahsullerin kontrollerini gerçekleştirdi. Ekipler, arazilerde ekili olan mahsullerin kontrolü yaparken, Pazaryeri İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Çağlar, "Müdürlüğümüz olarak Pazaryeri ilçesinde ve köylerimizde yoğun yağış sonrası selden zarar gören tarım alanlarımızda incelemelerde bulunduk. Çiftçilerimizin fasulye, domates ile meyve bahçeleri kontrollerini yaparak, çiftçileri oluşan hastalık ve zararlılar konusunda bilgilendirdik" dedi. - BİLECİK

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 13:30 Kaynak: İHA

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