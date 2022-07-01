Sel sonrası yaptığı açıklama tepki çeken Mansur Yavaş'tan açıklama geldi

Dün Ankara'da kuvvetli yağış sel felaketine neden oldu. Yaşanan sel nedeniyle bodrum katta yaşayan 21 yaşındaki bir genç kız hayatını kaybetti, birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı.

SEL MAĞDURLARINI VALİLİĞE YÖNLENDİRMESİ TEPKİ ÇEKTİ

Kentte çalışmalar devam ederken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ortaya çıkan bir videosu gündem oldu. Yavaş'ın selden zarar gören bir dükkanda incelemelerde bulunurken mağdur olan vatandaşları Valiliğe yönlendirdiği anlar kimi kesimlerden tepki gördü. Yavaş, söz konusu videoda Başkentlilere, "Siz de afet olarak Valiliğe iletin. Biraz da başkası elini taşın altına koysun. Her yere dilekçe verin, ATO'ya da verin." ifadelerini kullandı.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN YAVAŞ'A TEPKİ

Bu açıklama sonrasında Ankara Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Yavaş'a gönderme yapıldı. Tweet'te, "Kaymakamlar, AFAD, Kolluk Güçleri, 112, UMKE, DSİ, Karayolları Teşkilatı ve ilgili tüm birim ve personel ile Valilik olarak elimizle birlikte gövdemiz de taşın altında!" denildi.

YAVAŞ'TAN BASIN AÇIKLAMASI

Konunun gündem olmasından sonra bir basın açıklaması yapan Mansur Yavaş ise söz konusu iddiaların doğru olmadığını belirtti. Yavaş'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Sel felaketinden zarar gören İvedik bölgesini 12 Haziran 2022 tarihindeki ziyaretimde, bir esnafla yaptığım konuşma nedeniyle bazı trol hesaplar ve havuz medyasında çıkan yalan haberler hakkında;

1. Bu konuşma sel felaketi ile ilgili değil, selden zarar gören bir esnafın mağduriyetinin giderilmesi adına gerçekleştirilmiştir. Esnafın sel felaketi nedeniyle "300 milyon TL zararım var" demesi ve bunu Belediyeden talep etmesi üzerine bu sözleri kullanılmıştır.

2. Yetki ve görev devri gibi bir tutum takınılmamış, tam aksine "Biz üzerimize düşeni yapacağız" diyerek Büyükşehir Belediyesinin kanun kapsamında yapabileceği yardım konusunda vatandaşlarımızın yanında olduğumuz belirtilmiştir. Sel nedeniyle zarar gören esnafa 100 bin TL destek ödemesi de yapılmıştır.

3. Bölgedeki tel felaketinin sebebi Valilik ya da diğer kurumlar değil, 20 metrelik dereyi kapatan, o bölgeyi yapılaşmaya açan ve suyun akış yönünü değiştirerek sel felaketinin olumsuzluklarının artmasına sebep olan eski yönetimdir.

Hal böyle iken, selin meydana gelme nedeni olarak Ankara Valiliğinin sorumlu gösterilmesi gibi servis edilen haberler gerçek dışıdır. SÖZ KONUSU GÖRÜNTÜLERDEKİ AÇIKLAMA BAŞKA YÖNE ÇEKİLEMEYECEK KADAR AÇIK VE NETTİR. Sel felaketi hakkında Ankara Valiliği ve diğer tüm kurumlar görevinin başındadır. Sorumluluklarının bilincinde bir devlet kurumu olan Ankara Büyükşehir Belediyesi de altyapıda yıllarca ihmal edilen projeleri tamamlamaya hiçbir mazerete sığınmadan ve yoğun bir şekilde devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."