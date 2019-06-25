Son Dakika Haberleri: Sel sonrası yaralar sarılıyor
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Sel sonrası yaralar sarılıyor

22 dakika önce

Geçtiğimiz günlerde Korkuteli ilçe merkezi ve mahallelerde meydana gelen taşkınların ardından yaralar sarılıyor.

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Geçtiğimiz günlerde Korkuteli ilçe merkezi ve mahallelerde meydana gelen taşkınların ardından yaralar sarılıyor. Korkuteli ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçede ova ve yayla köylerdeki hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Geçtiğimiz on beş gün boyunca ilçe merkezinde ve mahallerde etkili olan şiddetli sağanak yağış sele ve taşkınlara neden oldu. Ova ve yayla mahallerde bazı tarım alanları ve ekili dikili arazi sular altında kaldı. Korkuteli ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tarım alanlarında hasar tespit çalışmaları sürüyor. Ulucak, Beğiş, Avdan, Kozağacı, Duraliler, Yazır, Yukarıkaraman, Esenyurt, Bayat Mahallelerinde hasar tespit çalışmalarının devam ettiği belirtti. Yetkililer, ova mahallelerde bulunan karpuz tarlalarının kurtarılabilir durumda olduğunu, ancak seraların birçoğunda selden dolayı hastalık meydana gelebileceğini söyleyerek hasar tespit çalışmalarının belirli aralıklarla devam edeceğini söyledi - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:14 Kaynak: İHA
Korkuteli, Ekonomi
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