Karabük 'ün Yenice ilçesinde etkili olan sağanak yağmur sonrası yaka selinin getirdiği taş ve çamurlar karayoluna doldu. Ulaşımın aksamasına neden olan taş ve çamurun temizlenmesi için karayolları ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ormandan gelen su karayolunu taş ve çamur içerisinde bıraktı - Son Dakika

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