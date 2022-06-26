Ormandan gelen su karayolunu taş ve çamur içerisinde bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi

Ormandan gelen su karayolunu taş ve çamur içerisinde bıraktı

26.06.2022 20:18

Karabük'ün Yenice ilçesinde etkili olan sağanak yağmur sonrası yaka selinin getirdiği taş ve çamurlar karayoluna doldu.

Karabük'ün Yenice ilçesinde etkili olan sağanak yağmur sonrası yaka selinin getirdiği taş ve çamurlar karayoluna doldu. Ulaşımın aksamasına neden olan taş ve çamurun temizlenmesi için karayolları ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Karabük'te sağanak yağmur etkisini sürdürüyor. Yenice- Zonguldak karayolu Ören ile Karakavuz köyleri arasında ormandan gelen suyun sürüklediği taş ve çamurlar karayolunu kısmen kapattı. Sürücülerin ilerlemekte zorlandığı bölgede karayolu ekipleri temizlik çalışması başlattı.

(Rıdvan Bostancı/İHA)

YORUMLAR
500
Bakan Kirişci: '(Marmaris'teki orman yangını) Bir koordinasyon içerisinde bu çalışmaları yürüttük' Bakan Kirişci: '(Marmaris'teki orman yangını) Bir koordinasyon içerisinde bu çalışmaları yürüttük' Karayolunda taşkın yaşandı, ev ve iş yerlerini su bastı Karayolunda taşkın yaşandı, ev ve iş yerlerini su bastı
Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ormandan gelen su karayolunu taş ve çamur içerisinde bıraktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:46 Galatasaray, Okan Buruk'tan sonra paraya para demiyor! İşte 3 günde kombinelerden kulübün kasasına giren miktar
20:20 Meteoroloji uyardı, AFAD alarm verdi! İşte "kırmızı kod" verilen 6 il
20:19 Acun Ilıcalı'dan Rıdvan Dilmen sürprizi! İşte beraber program yapacağı diğer isimler
19:23 Kırmızı ışıkta geçen alkollü minibüs sürücüsü 1 yaşındaki Azra bebeği hayattan kopardı
19:22 Karabük Yenice'de korkutan yağış! Metrekareye 50 kilogram yağış düştü
19:21 96. Gazi Koşusu'nda korkutan anlar! Hipodroma giren kedi zerine koşan atları görünce yapacağını şaşırdı
19:19 23 yıl sonra bir ilk yaşandı! Dişi taylar Gazi Koşusu'na damga vurdu!
18:06 96. Gazi Koşusu'nu Özcan Yıldırım'ın jokeyliğini yaptığı Secret Power kazandı
18:05 İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç'ten hükümete asgari ücret çağrısı: Temmuz ayındaki zammı birlikte karşılayalım
17:05 Sinirlenen futbolcu yedek kulübesinden fırlayarak hakemi yumrukladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2022 21:00:13. #1.12#
SON DAKİKA: Ormandan gelen su karayolunu taş ve çamur içerisinde bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement