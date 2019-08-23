Son Dakika Haberleri: Sel suları, 15 ev ve bin 500 dönüm arazide hasara yol açtı
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Sel suları, 15 ev ve bin 500 dönüm arazide hasara yol açtı

1 saat önce

TOKAT merkeze bağlı Güryıldız beldesinde önceki gün etkili olan sağanak nedeniyle 15 ev kullanılmaz hale gelirken, bin 500 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

Sel suları, 15 ev ve bin 500 dönüm arazide hasara yol açtı, System.String[]

TOKAT merkeze bağlı Güryıldız beldesinde önceki gün etkili olan sağanak nedeniyle 15 ev kullanılmaz hale gelirken, bin 500 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

Merkeze bağlı, Güryıldız beldesinde önceki gün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hasara sebep oldu. Beldede 15 evi su basarken bin 500 dönüm meyve ve sebze ekili tarım arazisi de zarar gördü. Beldede belediye ekipleri tarafından hasar tespit çalışması başlatıldı. Güryıldız Belediye Başkanı Mustafa Özer, hasarın büyük olduğunu söyleyerek, "Selden dolayı su şebekelerimiz, yollarımız, kanalizasyonlarımız, bin 500 dönüm arazimiz hasar gördü. Akşam bir çalışma yaparak seli kontrol altına aldık. Devlet büyüklerimizden, herkesten yardım bekliyoruz. Beldemizde büyük bir zararımız var. Yapılacak işlerimiz var" dedi.

Beldede çiftçilik yapan ve salatalık tarlalarının zarar gördüğünü belirten Hamdi Özer ise "Sebzelerin hiçbir tanesi kalmadı. Sel hepsini aldı gitti. Şu anda buradaki yeni mahsul olduğu için 30 bin TL ile 40 bin TL arasında zarar var. Yeni toplamaya başlayacaktık. Kendi arazilerimde ki zarar 150 bin civarında buradan geçen sel fasulyeyi, domatesi, biberi hep aldı götürdü. Yapacağımız bir şey yok. Verdiğimiz emek, gübre, mazot hepsi boşa gitti" diye konuştu.

Güryıldız, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 01:29 Kaynak: DHA
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