Sel suları bungalov evi böyle sürükledi

DÜZCE - Düzce'de geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağış sonrasında bungalov evin sel sularında sürüklendiği anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Düzce'de sağanak yağış ile beraber su taşkınları meydana geldi. Dokuzdeğirmen Köyü'nde de Melen Deresi taştı. Bölgede turistik alanlardan birisi olan rafting tesislerinde bulunan bungalov evlerde sel sularında sürüklendi. Bu anlar ise bölgede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.