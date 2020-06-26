Sel suları Derya'yı 5 gün sonra verdi - Son Dakika

Sel suları Derya'yı 5 gün sonra verdi

Sel suları Derya'yı 5 gün sonra verdi Bursa'da geçtiğimiz pazar günü sele kapılarak kaybolan 17 yaşındaki Derya Bilen'in cansız bedeni 5 gün sonra 23 kilometre ileride bulundu Bursa geçtiğim pazar günü yaşanan sel felaketinde ailesiyle birlikte geldikleri bağ evinde babası, annesi, babannesi,...

Sel suları Derya'yı 5 gün sonra verdi

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Bursa'da geçtiğimiz pazar günü sele kapılarak kaybolan 17 yaşındaki Derya Bilen'in cansız bedeni 5 gün sonra 23 kilometre ileride bulundu

BURSA - Bursa geçtiğim pazar günü yaşanan sel felaketinde ailesiyle birlikte geldikleri bağ evinde babası, annesi, babannesi, ve yeğeni ile birlikte sel sularına kapılıp kaybolan 17 yaşındaki Derya Bilen'in cansız bedeni 5 gün sonra arama kurtarma ekipleri tarafından 23 kilometre ilerideki bulundu. Derya'nın sele kapılan diğer yakınlarının cesetleri daha önce bulunmuştu.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz pazar günü Kestel ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından taşan derede sele kapılarak dere yatağına sürüklenen Nazime Bilen(74), Ahmet Bilen(34), Türkan Bilen(34), Medine Bilen'incansız bedenleri bulunmuş, Derya Bilen'e ise ulaşılamamıştı. Kayıp Derya'yı bulmak için dere yatağını tarayan arama kurtarma ekipleri, çamur, kaya, şelale ve ağaçların arasına bakarak arama çalışmalarına 5 gün boyunca devam etti. Narlıdere'nin akıntı yolunu değiştirerek dere suyunu vidanjörle çeken ekipler dün itibariyle vadi bölgesinde arama çalışmalarına devam etmişti. AFAD koordinesinde bölgede gece gündüz çalışan arama kurtarma ekipleri arama bölgesini genişletip bu gün 18 kilometrelik dere yatağını taranmaya başladı.

Derya'nın sele kapıldığı Kayacık'dan itibaren Kazıklı'ya kadar olan 18 kilometre boyunca devam eden su kanalını tarayan ekipler arama çalışmalarını bu bölgeye yoğunlaştırdı. Derya'nın sel ile suya kapılarak bu bölgeye geçebildiği ihtimali üzerinde duran ekipler, 18 kilometrelik su kanalına botlarla açıldı. Bir ekip bot ile su yüzeyine ve ağaçların arasını ararken, bir ekipte dere kenarında bulunan ağaç ve çamurun içinde Derya'yı aradı. Akşam saatlerinde de aramaya devam eden ekipler genç kızın cesedini Samanlı Mahallesi ile Demirtaş Mahallesinin arasında kalan bir bölgede dere yatağı içerisinde sazlıkların arasında buldu. Deryanın cesedinin teşhis edildiği bölgeden alınarak Adli Tıbba götürüleceği öğrenildi. Derya'nın Bingöl'den gelen babasının da bölgeye gittiği öğrenildi.

Derya Bilen, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 21:51 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sel suları Derya'yı 5 gün sonra verdi - Son Dakika
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