Son Dakika Haberleri: Sel Suları Evlerden Taştı...sulama Kanalı Taştı, Mahalle Savaş Alanına Döndü

Sel Suları Evlerden Taştı...sulama Kanalı Taştı, Mahalle Savaş Alanına Döndü

33 dakika önce

Sel suları evlerden taştı.

Sel suları evlerden taştı...Sulama kanalı taştı, mahalle savaş alanına döndü
Manisa'da etkili olan sağanak yağışta taşan sulama kanalı mahalleyi adeta savaş alanına çevirdi
Birçok evi basan su nedeniyle eşyalar kullanılmaz hale gelirken vatandaşlar tepki gösterdi

MANİSA - Manisa'da 2 gündür aralıksız devam eden yağışlar sonrası taşan sulama kanalı Manisa'da bir mahalleyi adeta savaş alanına çevirdi. Kanaldan taşan sular birçok evi su altında bırakırken eşyalar kullanılmaz hale geldi. Evlerin içine giren sular, pencere ve kapılardan taştı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Spil Mahallesi kenarından geçen Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalının taşması sonucu çok sayıda ev ve iş yerinde su baskınları meydana geldi. Evlerin bahçeleri ve odaları göle dönerken içeri giren sular evlerin kapı ve pencerelerinden dışarı taştı. Mahalleli yaşanan duruma büyük tepki gösterirken ev eşyalarının kullanılamaz hale geldiğini ve ziynet eşyalarının da sularda kaybolduğunu belirtti.
Yaşanan su baskını sonucu Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri mahallede çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri evlere dolan suları tahliye ederken iş makineleriyle de savaş alanına dönen yollar ve sulama kanalındaki tıkanıklık açılmaya çalışıldı.
Manisa'da yağmurun 2 gün daha sürmesi bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:28 Kaynak: İHA

Manisa, 3. Sayfa
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