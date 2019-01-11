Son Dakika Haberleri: Sel Suları Evlerin Pencerelerinden Taştı

Sel Suları Evlerin Pencerelerinden Taştı

1 saat önce

Manisa'da 2 gündür aralıksız devam eden yağışlar sonrası taşan sulama kanalı Manisa'da bir mahalleyi adeta savaş alanına çevirdi.

Sel Suları Evlerin Pencerelerinden Taştı, System.String[]
Manisa'da 2 gündür aralıksız devam eden yağışlar sonrası taşan sulama kanalı Manisa'da bir mahalleyi adeta savaş alanına çevirdi. Kanaldan taşan sular birçok evi su altında bırakırken eşyalar kullanılmaz hale geldi. Evlerin içine giren sular, pencere ve kapılardan taştı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Spil Mahallesi kenarından geçen Devlet Su İşlerine ait sulama kanalının taşması sonucu çok sayıda ev ve iş yerinde su baskınları meydana geldi. Evlerin bahçeleri ve odaları göle dönerken içeri giren sular evlerin kapı ve pencerelerinden dışarı taştı. Mahalleli yaşanan duruma büyük tepki gösterirken ev eşyalarının kullanılamaz hale geldiğini ve ziynet eşyalarının da sularda kaybolduğunu belirtti.

Yaşanan su baskını sonucu Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri mahallede çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri evlere dolan suları tahliye ederken iş makineleriyle de savaş alanına dönen yollar ve sulama kanalındaki tıkanıklık açılmaya çalışıldı.

Manisa'da yağmurun 2 gün daha sürmesi bekleniyor. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:05 Kaynak: İHA

Manisa, 3. Sayfa
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