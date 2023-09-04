Kayseri'nin Bünyan ilçesinde sel suları kamyonu sürükledi! Panik anları kamerada

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde kuvvetli sağanak yağış sele neden oldu. Kahveci köyünde sel sularının kamyonu sürüklediği anlar kameralarca kaydedilirken panik anları da görüntülere yansıdı.

VATANDAŞLAR BÜYÜK PANİK YAŞADI

Akşam saatlerinde şehirde etkili olan kuvvetli sağanak yağış Bünyan ilçesinde sele neden oldu. İlçeye bağlı Kahveci köyünde sel suları kamyonu sürüklerken, vatandaşlar büyük panik yaşadı.

BELEDİYE BAŞKANI BÖLGEYE GİDEREK BİLGİ ALDI

Sel suları ekili arazileri de vururken, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun da bölgeye giderek bilgi alırken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.