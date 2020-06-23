Sel suları Manisa'da bir mahalleyi yıktı geçti - Son Dakika

Sel suları Manisa'da bir mahalleyi yıktı geçti

Bir anda bastıran sağanak yağış Büyükbelen Mahallesinde sele dönüştü

Araçları sürükleyip küçükbaş hayvanları telef eden sel suları, 2 metruk evin yıkımına, çok sayıda evde de su baskınlarına neden oldu

MANİSA - Manisa'da bir anda bastıran sağanak yağış, Büyükbelen Mahallesinde sel felaketine neden oldu. Mahallede çok sayıda eve su basarken, 2 metruk ev de yıkıldı.

Manisa'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak, Saruhanlı ilçesine bağlı Büyükbelen Mahallesinde zarara yol açtı. Dağlardan gelen sel suları yamaçta bulunan mahalleyi etkisi altına alırken evleri de su bastı. Sel baskını nedeniyle mahallede 2 koyun telef olurken, 2 metruk bina da yıkıldı. Mahallenin tamamını etkisi altına sel felaketi sonrası Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Saruhanlı Belediyesi ile Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler seferber oldu.

Sel sularının boşaltılması ve toprakla kapanan yolların açılması için dozer ve vidanjörlerle çalışma başlatıldı. Öte yandan belediyelere bağlı ekiplerin destekleriyle birlikte bazı vatandaşlar traktörlerle evlerini dolduran çamuru tahliye etmek için büyük çaba harcadı. Öte yandan evlerini su basan vatandaşlar çamur içerisinde kalan eşyalarını evlerinden çıkarmaya başladı. Bazı evlerdeki eşyalar tamamen kullanılmaz hale geldi. Mahallede büyük bir yıkıma neden olan sel felaketi sonrası yaraların sarılması için çalışma başlatıldı.

Sel baskını sonrası Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Bilgin, "Bugün Büyükbelen Mahallemizde yağıştan sonra Çal Dağı'ndan 60 yıldır görülmeyen bir sel felaketi yaşandı. Hemşerilerime geçmiş olsun diliyorum. Biz de Saruhanlı Belediyesi olarak müdahale ettik. Manisa Büyükşehir Belediyesi koordinatörlüğünde, jandarma ekiplerimiz de burada. Belediye olarak da devlet olarak da hemşerilerimizin yanındayız. İnşallah yaralarını en kısa zamanda tedavi edeceğiz" dedi.

"Büyük bir felaket yaşandı"

Mahalledeki son durum hakkında bilgi veren Başkan Bilgin, "Biz geldiğimizden beri çalışmaları burada takip ediyoruz. Yukarıda 2 tane evin yıkıldığını duyduk. Bunlar kerpiç, eski ve oturulmayan evler. 5-6 evde zarar olduğu raporunu aldık. 2 küçükbaş hayvanın da telef olduğunu ve sele kapılarak buralara sürüklendiğini gördük. İnşallah bundan sonra böyle bir felaket yaşanmaz. Büyük bir olay. Bunu çok net söylüyorum büyük bir felaket yaşandı" ifadelerini kullandı.

"70 yaşındayım, böyle bir sel görmedim"

Yağmurun aniden bastırdığını belirten Mehmet Özcaymaz, "Yağmur aniden bastırdı. Sonrasında da sel geldi. 70 yaşındayım böyle bir sel görmedim" derken, sel felaketini yaşayan bir diğer vatandaş Bülent Gövşen, "12.30 civarında büyük bir gök gürültüsüyle beraber doluyla beraber yağmur yağdı. Dağdan boşalan sel kaya parçalarını yollara sürükledi. Motosikletler arabalar sel sularıyla birlikte sürüklendi. 2 tane ev yıkıldı. Evlerini su basması nedeniyle de mağdur olan arkadaşlarımız var" diye konuştu.

"Bir anda geldi, kimse bir şey yapamadı"

Evini su basan Ali İşçiler, yaşanan sel felaketini şu sözlerle anlattı: "Pencereden su bir giriyor burayı sel basıyor. Ben arabayla buraya geldim. Çocuğu kucağıma aldım, kapıyı açayım dedim su yükselmişti. Geri kaçarken kapı patladı benimle bir sel suları dışarı çıktı. Yapacağımız bir şey de kalmadı"

Sel felaketini göz yaşlarıyla anlatan bir vatandaş, "Komşum bağırdı, 'Kucağımda çocuk var koş' diye. Ben de koştum gittim. O anda eşi geldi. Sel boşaldı çok kötü. Herkes elektrikleri kapatmaya gitti. Ev boyu su geliyordu. 3-4 erkek kapıları zor açtı. Gerisini hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

Sel baskınının bir anda geldiğini belirten felaket mağdurlarından Mustafa Günaydın, "Dağdan bir anda su baskını geldi. Kimse bir şey yapamadı. Ne varsa aldı götürdü. Amcam vardı burada onu zor kurtardık. Adam kapıya sıkıştı ölecekti kendimiz kurtardık. Evde eşya diye bir şey kalmadı" dedi.

"Tüm ekiplerimiz görev başındadır"

Ekiplerin bölgede teyakkuzda olduğunu belirten MASKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanı Mümin Deniz, "Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü MAKOM ekiplerimiz dün akşamdan itibaren teyakkuz halindeydi. İl genelinde öğlen saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağış sonrasında özellikle Saruhanlı ilçesine bağlı Büyükbelen Mahallesinde sel felaketi meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için dört bir koldan çalıştı. İtfaiye ekipleri de acil müdahalede bulunduktan sonra Kanalizasyon Dairesi Başkanlığımız mahallede biriken rögarlar ve yağmur suyu ızgaralarını hızlı bir şekilde tahliye etti. Sel sularından dolayı su basan ev ve iş yerlerinde can kaybı olmaması adına vatandaşlarımıza yardımcı olduk. Mahallede yaşayan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tüm ekiplerimiz görev başındadır" diye konuştu.