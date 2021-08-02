Sel suları otomobili böyle sürükledi - Son Dakika

Başkale ilçesinde öğle saatlerinde bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Başkale ilçesinin en kalabalık caddesi olan Mahmut Ertuş Caddesi'ni kaplayan sel suları, park halindeki otomobili sürükledi. Metrelerce sürüklenen otomobil ile vatandaşların panikle bağrışmaları cep telefonu kameralarıyla saniye saniye görüntülendi.

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