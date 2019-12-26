Sel suları şelale oluşturdu - Son Dakika
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Sel suları şelale oluşturdu

6 saat önce

Bartın'ın turistik tatil beldesi İnkum'da yoğun yağış sonrasında dağlardan gelen sel suları, yaklaşık 50 metreden aşağıya düşerek şelale oluşturdu.

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Bartın'ın turistik tatil beldesi İnkum'da yoğun yağış sonrasında dağlardan gelen sel suları, yaklaşık 50 metreden aşağıya düşerek şelale oluşturdu.

Bartın'da son 2 gün içerisinde metrekareye 47 kilo yağış düştü. Zaman zaman şiddetini artıran yağış sonrasında tatil beldesi İnkum'da dağlık alandan sel suları gelmeye başladı. Yaklaşık 50 metre yükseklikten aşağıya düşen sel suları adeta şelaleyi andırdı. İnkum'da yaşayanlar, aşırı yağış sonrasında buranın şelale haline geldiğini, yağışın kesildiğinde ise şelalenin yok olduğunu söyledi.


Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 03:45 Kaynak: DHA
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