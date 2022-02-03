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SEL SULARI ŞELALE OLUŞTURDU, TARIM ALANLARI ZARAR GÖRDÜ - Son Dakika

SEL SULARI ŞELALE OLUŞTURDU, TARIM ALANLARI ZARAR GÖRDÜ

03.02.2022 11:03

Antalya'nın Kaş ilçesinde aşırı yağış nedeniyle Ahatlı mahallesindeki dağlık alanda sel oluştu.

Antalya'nın Kaş ilçesinde aşırı yağış nedeniyle Ahatlı mahallesindeki dağlık alanda sel oluştu. Kayalıklarda şelale oluşturarak ormanlık alandan akan sel nedeniyle bazı tarım alanları zarar gördü.

Kaş'ta dün etkili olan yağış nedeniyle Ahatlı mahallesindeki dağlık alanda sel oluştu. Ahatlı mahallesinde sel suları, dağdaki kayalıklardan ormanlık alana aktı. 250 metre yüksekten kayalıkların arasında ilerleyen su, Enişdibi mevkiindeki Yalım Deresi'nden Demre Çayı'na boşaldı. Bölgede buğday ekili bazı alanları su bastı. Karadağ deresindeki taşkın nedeniyle bazı seralar zarar gördü.

Ahatlı Mahalle Muhtarı Hasan Levent, "Dün öğleden sonra başlayan yağmur Ahatlı ve Birgenler mahallesinde etkili oldu. Bölgesel yağması ile zarar oluşmadı. Bazı buğday ekili alanlarda kısa süreli su baskını oldu. Ahatlı Mahallesi ile Enişdibi Mevkii arasında şelaleler oluştu. Karadağ Deresi taştı. Karadağ Deresi de Demre Çayı'na akıyor. Bazı seralara sel suyu girdi. Toplam 100 dekara yakın seraya su girdi" dedi.

SEL SULARI ŞELALE OLUŞTURDU, TARIM ALANLARI ZARAR GÖRDÜ
SEL SULARI ŞELALE OLUŞTURDU, TARIM ALANLARI ZARAR GÖRDÜ
SEL SULARI ŞELALE OLUŞTURDU, TARIM ALANLARI ZARAR GÖRDÜ

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Antalya, Tarım, Sel, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SEL SULARI ŞELALE OLUŞTURDU, TARIM ALANLARI ZARAR GÖRDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: SEL SULARI ŞELALE OLUŞTURDU, TARIM ALANLARI ZARAR GÖRDÜ - Son Dakika
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