Sel suları Silifke-Mut karayolunu kapattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sel suları Silifke-Mut karayolunu kapattı - Son Dakika

Sel suları Silifke-Mut karayolunu kapattı

6 saat önce

Mersin'in Silifke ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve aralıksız devam eden aşırı yağışların neden olduğu sel Silifke-Mut karayolunu kapattı.

Sel suları Silifke-Mut karayolunu kapattı, System.String[]

Mersin'in Silifke ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve aralıksız devam eden aşırı yağışların neden olduğu sel Silifke-Mut karayolunu kapattı.


Silifke-Mut Karayoluna akan sel suları araçların geçişini zorlaştırdı. Kimi araç sel sularından zarar görmeden geçerken, kimileri ise sel suları içinde stop etti.


Bir çok aracın ise sulardan geçtiği esnada akıntının da etkisi ile plakaları düştü. Plakaları düşen bazı sürücüler ise çevreden buldukları tırmıkla sel sularının içinde plakalarını aradılar.


Trafik akışını engelleyen sel suları nedeniyle Karayolları ekipleri çalışma başlattı.


Yolun alt kısımları iş makinesi ile kazılarak suyun yoldan çekilmesi sağlanmaya çalışıldı.


Sel suları nedeniyle yolu araç trafiğine kapan Bölge Trafik ekipleri ise yolu Silifke ve Çamdüzü mevkisinden kapatarak, araçları bir başka güzergaha yönlendirdi.


Plakaları düştüğü için yol kenarında bekleyen bazı sürücüler, "Yol içinde aşırı miktarda sel suyu olduğu için geçişimiz esnasında aracımızın ön plakası düştü. Plakamızı alabilmek için yoldaki suyun çekilmesini bekliyoruz. Umarız ekipler biran önce suyu tahliye ederler" dedi. - MERSİN

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 05:09 Kaynak: İHA
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