Sel suları traktörü böyle yuttu - Son Dakika

Sel suları traktörü böyle yuttu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde sağanak yağışlar nedeniyle önceki gün meydana gelen selin bir traktörü yutması kameralara yansıdı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde sağanak yağışlar nedeniyle önceki gün meydana gelen selin bir traktörü yutması kameralara yansıdı.

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Tatvan ilçe genelinde pazar günü öğle saatlerinde etkili olan yağmur, kısa süre sonra yerini şiddetli sağanak yağışa bırakmıştı. Özellikle ilçeye bağlı köylerde etkili olan sağanak yağış maddi hasara neden olmuştu. Sel ve taşkınlardan zarar gören köylerden biri de ilçeye bağlı Sarıkum köyü olmuştu. Ekinlerle birlikte bazı araçlar ve evlerin su altında kaldığı olayda, tarladan dönen bir traktör ise Sarıkum köyündeki derenin taşması sonucu sele kapılmıştı.


Şans eseri can kaybının yaşanmadığı olaya ilişkin amatör bir kameraman tarafından çekilen olay anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, taşan dereler ve sel sularının yanı sıra tarladan dönen köylülerin sel sularının dinmesini beklemek için yol kenarına park ettikleri bir traktörün toprak kayması sonucu sel sularına kapıldığı anlar görülüyor. Sel sularının yol kenarındaki toprağı eşmesi sonucu akıntıya kapılan traktör kısa sürede kayboluyor. Sel sularıyla sürüklenen traktör kullanılmaz hale gelirken, akıntıya kapılan traktörün kurtarılması için köylüler çalışma başlattı. Sel sularının çekilmesi ve uzun uğraşlar sonucunda traktör kurtarılabildi. - BİTLİS

Bitlis, Tatvan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 09:30 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sel suları traktörü böyle yuttu - Son Dakika
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